Ronald Araújo pede desculpa após gesto polémico no Espanyol-Barcelona: «Fruto da tensão»

Ronald Araújo pediu desculpa nas redes sociais após o gesto polémico que protagonizou no dérbi deste domingo entre Espanyol e Barcelona (2-2) , onde 'mandou' a equipa da casa para a 2.ª divisão. O uruguaio justificou os seus atos como sendo "fruto da tensão" do momento e afirmou que não se sente "orgulhoso" do que fez."Quero pedir desculpas a toda a gente do Espanyol pelo gesto pouco feliz que tive esta noite [ontem]. Foi tudo fruto da tensão vivida durante um dérbi tão disputado como este. Considero-me uma pessoa respeitosa com os adeptos e clubes rivais e, por isso, não me sinto orgulhoso daquilo que fiz", escreveu o jogador.