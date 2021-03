Ronald Koeman acredita num milagre frente ao PSG: «Nada é impossível»

O Barcelona vai amanhã a Paris à procura de um milagre. Para seguir em frente na Liga dos Campeões os blaugrana vão ter de fazer um jogo perfeito frente ao PSG, depois da pesada derrota na primeira mão dos oitavos-de-final, por 4-1, e Ronald Koeman sabe disso.





"Oxalá que as sensações sejam diferentes do primeiro jogo. Há vida. Depende de como começarmos, da energia que colocarmos em campo para complicarmos a vida ao adversário. Depende da nossa eficácia, eles mostraram ter muita no primeiro encontro... Somos uma equipa que cria ocasiões e tendo uma ótima eficácia, nada é impossível", disse o treinador holandês dos catalães esta terça-feira.E que mensagem pretende o treinador passar aos jogadores? "Eu não me conformo com nada. Temos de entrar bem, fazer o nosso jogo e criar oportunidades para marcar. Se jogarmos e depois do encontro tivermos a sensação de termos feito o máximo, logo veremos como será o resultado", afirmou, prosseguindo: "Vai ser muito complicado, por causa do resultado da primeira mão. Mas dependemos apenas de nós."