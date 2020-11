Ronald Koeman: «Barcelona foi, é e será sempre melhor com Messi do que sem ele»

Ronald Koeman concedeu uma entrevista ao 'Sport' que será publicada quarta-feira mas o jornal catalão já revelou alguns detalhes da conversa com o técnico holandês do Barcelona. Um dos temas foi, inevitavelmente, Lionel Messi. Koeman explica como conseguiu convencer o craque argentino a continuar no clube depois de ter comunicado a intenção de sair e destaca ainda a preponderância do '10' na equipa.





"Quando cheguei, disseram-me que o Messi estava infeliz. Falámos na casa dele, explicou-me as suas razões e fui sincero. Disse-lhe que a única coisa que posso mudar é o futebol, o sistema de jogo, a sua posição no campo e a importância dele na equipa. Mas os problemas que ele teve com o clube eu não conseguia mudar. Messi tem-me mostrado uma pessoa que quer vencer, quer ser o melhor e continuar a ser o melhor, apesar de ter tido os seus problemas com o clube. O Barça foi, é e será sempre uma equipa melhor com Messi do que sem ele", afirma Koeman.