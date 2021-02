Ronald Koeman e a contratação de Haaland: «Tenho as minhas ideias para o futuro»

Erling Haaland é um dos jogadores mais pretendidos no momento e o Barcelona é um dos clubes interessados. O jovem avançado norueguês deve deixar o Borussia Dortmund no final da época, mas a questão é saber para onde vai...





Ronald Koeman foi hoje questionado sobre o jogador, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Cádiz, amanhã. "Tenho as minhas ideias para o futuro, mas é preciso ver quem será o presidente e só depois falar do futuro", disse o técnico holandês do Barcelona.A equipa vem de uma pesada derrota com o PSG, na Liga dos Campeões, mas o técnico espera uma boa reação. "Depois de uma derrota é bom termos um jogo logo de seguida, para mostrarmos que estamos a dar a volta por cima. Temos um bom trajeto no campeonato. Aceitamos o que nos aconteceu, mas agora é preciso reagir."E que mensagem deixou o o treinador à equipa? "O mundo não acaba depois de uma derrota. Há que analisar o que erramos, falar e treinar. Perdemos demasiadas bolas e há que colocar mais intensidade no nosso jogo. Espero que equipa se mostre forte e que ganhe o jogo, para recuperar a confiança."