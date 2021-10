Ronald Koeman e o jogo com o Real Madrid: «Não vejo um claro favorito para amanhã»

Ronald Koeman fez este sábado a antevisão ao clássico da LaLiga frente ao Real Madrid, a disputar no domingo, pelas 15h15, em Camp Nou.



O que espera do jogo de amanhã?

"Boa posse, procura de profundidade. Não acho que se vão criar muitas oportunidades. Será uma questão de ter eficácia. Cada um deve tentar fazer o melhor de si mesmo para um jogo como o de amanhã."





"Para saber, há que jogá-lo. Temos jogadores suficientes que já o experienciaram para ajudar os outros. Têm de tentar desfrutar de um ambiente excelente. Jogar com personalidade e fazer o seu trabalho.""Nem nós conseguimos surpreendê-los a eles, nem eles a nós. Os dois analisam o rival e sabem o que podem esperar. São uma equipa muito experiente, com grandes jogadores. Para nós será importante a posse de bola. Eles jogam bem no contra-ataque. Temos que estar bem organizados quando tivermos a bola e a percamos. Temos que controlar o contra-ataque deles.""Tenho que responder a isto antes de todos os jogos… Para mim não me faz falta que o presidente fale sobre isto todas as semanas. As coisas estão claras. Sinto-me apoiado, mas sei que tudo depende dos resultados"."Mais não se pode ter, creio eu. Sei que faz parte da vida de treinador, não há problema com isso. Sei da importância dos clássicos, ganhei-os e perdi-os como jogador. Há que ver o lado positivo de desfrutar. Para mim é o meu primeiro clássico como treinador e com público Vai ser totalmente diferente. Há que acreditar que podemos vencer.""Não sei. Há diferenças ao nível da experiência, apesar de nós também termos jogadores experientes. Estamos mais ou menos iguais. Há detalhes em que eles podem ser melhores e há outros em que somos nós. Estamos a tentar tirar o máximo rendimento e não vejo um claro favorito para amanhã.""Vamos com duas vitórias consecutivas. Estamos a ter boas sensações. Amanhã teremos uma grande partida pela frente e queremos muito jogá-la. Oxalá tenhamos um estádio cheio ou quase cheio e com um grande ambiente."