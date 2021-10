Ronald Koeman: «Tento estar tranquilo, o que não é fácil porque há muitas coisas»

Ronald Koeman compareceu este sábado perante os media para fazer a antevisão da partida deste domingo, frente ao Valencia, a contar para a La Liga. Como seria de esperar, devido ao momento atribulado que o clube vive, o treinador holandês foi questionado sobre a sua continuidade no comando do Barcelona.





"Estou acostumado a que se fale do meu futuro. É normal num clube grande. Não é a primeira vez. O ano passado também houve momentos em que se falava do treinador. O presidente apoiou-me e deixou as coisas bem. Porém um treinador tem de ganhar jogos", explicou Koeman, e acrescentou: "Tento estar tranquilo, o que não é fácil porque há muitas coisas... mas há que colocar energias nas coisas que tens controlo. Há que treinar e melhorar coisas, preparar o jogo e ganhá-lo".O técnico falou ainda sobre o futuro próximo da equipa e a importância de ter à sua disposição os jogadores que ainda estão no boletim clínico. "Para tirar o máximo rendimento temos que ter todos os homens disponíveis. Pouco a pouco iremos melhorar. Mas alguns não estão no melhor momento. Mas vejo a equipa muito motivada. Todo o mundo sabe que é uma partida importante".Na conferência de imprensa, Koeman teve ainda tempo para falar sobre a partida deste domingo frente a um dos seus ex-clubes, Valêencia, onde explicou que a ajuda dos adeptos será vital: "O público tem sido fenomenal. Se o Camp Nou estiver cheio ou quase será diferente do que tínhamos antes. É uma ajuda e uma força para a equipa. Sentir-se apoiada é muito importante"."É verdade que nos espera um jogo duro. As equipas de Bordalás e os seus sistemas são competitivos. Temos que melhorar coisas na defesa. E jogamos em casa. Vamos ter o peso da partida do nosso lado, temos de ganhar porque é uma partida importantíssima", concluiu.O jogo entre o Barcelona e o Valência joga-se este domingo, às 20 horas, em Camp Nou.