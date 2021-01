Rui Silva nada conseguiu fazer perante mais um 'penálti com barreira' de Messi

Depois de ter bisado diante do Ath. Bilbao, Leo Messi voltou este sábado a marcar dois golos, agora tendo como vítima o Granada. Com o português Rui Silva na baliza, o argentino fez o segundo do Barcelona aos 35', tendo ampliado para 3-0 aos 42', na cobrança de um verdadeiro 'penálti com barreira'.