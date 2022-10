Ryanair 'provoca' Lewandowski e sugere regresso do avançado a... Munique

O Barcelona registou, esta quarta-feira, mais um desaire na temporada 2022/23, que desta vez ditou a eliminação da equipa da Liga dos Campeões e a descida à Liga Europa. Lewandowski, que trocou o Bayern Munique pelos catalães no início desta época, era um dos rostos mais inconformados após a derrota sofrida frente aos bávaros (0-3) , algo que a companhia aérea Ryanair não deixou escapar, sugerindo ao avançado um regresso... à Alemanha.No Twitter, a Ryanair publicou uma fotografia de um bilhete de embarque com o nome de Lewandowski e alguns pormenores curiosos. Desde logo, o ingresso, com partida em Barcelona e destino em Munique, está marcado como "prioritário", na "sequência 4-3-3". Além disso, o nome do voo está ainda referenciado como "CL 2022", ou 'Champions League 2022', referindo o facto do Bayern ainda se encontrar na competição e já apurado para os 'oitavos'."Check-in antecipado, Lewy?", acrescentou a Ryanair.