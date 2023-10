Saviola e os talentos de La Masia: «Não devemos rotular os miúdos de 'próximo Messi' ou 'novo Iniesta'»

Há uma nova fornada a sair de La Masia, a 'cantera' do Barcelona, que dá esperanças aos adeptos culés sobre uma nova versão da equipa que conquistou tudo com Pep Guardiola entre 2008 e 2013. Formado no River Plate, mas chegado à Catalunha com apenas 19 anos, Javier Saviola revê-se em jovens como Gavi, Alex Baldé, Marc Guiu ou Lamine Yamal e antevê tempos áureos para o Barça. Alerta, contudo, para a importância de controlar as expetativas."O Barcelona tem sempre estes momentos, está habituado a estas fases de mudança. Em La Masia dá-se muita importância a cada jogador, podem marcar uma nova época, como a de Guardiola, a formar uma equipa imbatível com jogadores da La Masia", começa por comentar.Saviola também sentiu na pele a pressão de ser rotulado como 'jovem promessa' e alerta que é preciso proteger os jovens que agora surgem deste tipo de pressões. "O Xavi tem aproveitado muitos jogadores da cantera, muitos que já jogam como adultos. Mas é preciso não colocar demasiada pressão sobre os miúdos. Não os devemos rotular de 'próximo Messi' ou 'novo Iniesta', é uma mochila pesada para carregar. [Brilhar como jovem] muda-te a vida por completo e é preciso ser inteligente para lidar com isso. Há que aproveitá-los, mas também dar-lhes tempo e perceber que são jovens", defendeu Saviola.Saviola ressalva ainda a importância de recorrer a apoio psicológico, algo que o ajudou durante toda a carreira: "Comecei num psicólogo em 2001, quando ainda havia poucos jogadores a recorrer a essa ajuda. Foi muito importante para mim e acho totalmente necessário. Lidar com as comparações, com as adversidades que srugem, para manter a concentração. É bom ter um profissional que nos ajude. Hoje já se faz esse trabalho em todas as equipas e oxalá continuem."Na época passada, Saviola orientou a equipa de juniores do Barcelona e pelas suas mãos passaram Lamine Yamal e Marc Guiu. Dois 'meninos' que têm brilhado na equipa principal, sem surpresa para o ex-futebolista argentino. "São pessoas muito ambiciosas, com aquela vontade de conquistar o Mundo, de jogar, de ser importantes. Não se queixam, dão sempre tudo. Parecem mais velhos do que o que são e, claro, vêm com uma grande escola", analisou.