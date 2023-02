«Se não têm alma não podem jogar no Barcelona»: o raspanete de Xavi no intervalo do jogo com Almería

O Barcelona foi surpreendido na visita ao Almería ao perder por 1-0 , num jogo que Xavi diz ter sido "o pior da temporada". No intervalo do encontro, o técnico dos catalães deu um raspanete aos jogadores, como revelou esta segunda-feira o 'AS'."Se não têm alma, não podem jogar no Barcelona", frisou Xavi, que apelou ainda ao orgulho dos jogadores: "Já não vos peço que joguem melhor ou pior, mas que tenham orgulho. Não podemos continuar nem mais um minuto assim, somos o Barcelona e eles estão a tourear-nos."Tudo isto com o intuito de ver a equipa mostrar outra cara na segunda parte, após uma fraca exibição nos primeiros 45 minutos do encontro e numa altura em que já estava em desvantagem graças ao golo de Bilal Touré. Ainda assim, parece não ter tido o efeito desejado, visto que os blaugrana acabaram a partida com apenas um remate na direção da baliza.