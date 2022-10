«Sentenciado pela sua própria gente»: espanhóis dizem que Piqué está 'acabado' no Barcelona

Os dias de Gerard Piqué no Barcelona parecem estar a chegar ao fim. O central espanhol está a ser muito visado pela imprensa espanhola depois da exibição desta quarta-feira diante do Inter para Liga dos Campeões (3-3) onde, para além de ter estado diretamente envolvido no lance do primeiro golo da formação italiana, foi muito assobiado após o apito final pelos adeptos que se encontravam nas bancadas de Camp Nou."Os adeptos perderam a paciência e Piqué começou ontem a despedir-se da Champions e do Barcelona", escreve hoje o 'AS', considerando que o central está a ser "sentenciado pela sua própria gente".Piqué não tem sido opção regular no Barcelona - onde tem contrato até 2024 - e até já referiu que não pretende representar os catalães se estiver no banco de suplentes.Recorde-se que o Barcelona está numa situação frágil na Liga dos Campeões. Os catalães ocupam o 3.º lugar do grupo C, com quatro pontos. O Bayern Munique é líder, com 12 - tendo já passagem garantida aos 'oitavos' -, e o Inter é 2.º, com sete pontos e vantagem no confronto direto com a equipa blaugrana. O Viktoria Plzen ainda não somou qualquer ponto.