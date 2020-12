Sergi Roberto positivo à Covid-19

O Barcelona comunicou esta quarta-feira que Sergi Roberto testou positivo à Covid-19.





"Após os testes de PCR realizados terça-feira, Sergi Roberto, teve resultado positivo para Covid-19. O futebolista está sem sintomas e isolado em casa, seguindo a recuperação da lesão ocorrida no dia 21 de novembro", refere o clube em comunicado.O Barcelona refere ainda que "informou as autoridades desportivas e de saúde competentes" sobre o caso, além de ter contactado com todas as pessoas que tiveram contato com o jogador para realizarem os testes de PCR.Recorde-se, Sergi Roberto lesionou-se no final do jogo com o Atlético Madrid (1-0), ficando afastado do relvados cerca de dois meses.