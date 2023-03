Sergi Roberto renova com o Barcelona até 2024

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sergi Roberto prolongou o contrato com o Barcelona até 2024, com uma cláusula de rescisão fixada em 400 milhões de euros, anunciou esta sexta-feira o clube espanhol no seu site oficial.

Sergi Roberto, de 31 anos, que atua como lateral e médio, chegou em 2006 às categorias de formação do clube blaugrana, proveniente do Nàstic Tarragona, e estreou-se em novembro de 2010 pela equipa principal frente ao Ceuta, para a Taça do Rei.

O Barcelona refere que, 13 anos e 339 jogos depois, Sergi Roberto "ainda é um exemplo de paciência e virtude" e que "sempre se entregou de forma impecável", nas diversas posições que desempenhou, ao que lhe foi pedido pelos vários treinadores.

Originalmente, Sergi Roberto era um médio ofensivo, mas com o treinador Luis Enrique foi adaptado a lateral-direito, posição com o qual mais se identifica a sua carreira no clube, que se prolongará, pelo menos, por mais uma época.

Do seu palmarés constam duas ligas dos campeões, um Mundial de Clubes, uma Supertaça Europeia, seis campeonatos de Espanha, seis taças do Rei e três supertaças de Espanha.