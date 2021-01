Setién revela que Barcelona está em dívida: «Ainda não me pagou. Estamos à espera»

Eder Sarabia, antigo adjunto de Quique Setién no Barcelona foi contratado pelo Andorra de Gerad Piqué e o antigo treinador dos catalães convidado a comentar este passo na carreira de Sarabia. "Conheco-o desde criança, quando o pai jogava no Logroñes. Vi-o crescer. É mais do que uma relação profissional", referiu Setién ao 'El Larguero'.





Mas como não podia deixar de ser, o Barcelona foi também tema de conversa, com Setién a revelar que Sarabia o aconselhou a "controlar certa coisas" e que o clube catalão ainda está em dívida."O Barcelona ainda não me pagou, mas estamos à espera", atirou o antigo treinador.