Stoichkov aplaude Lewandowski no Barcelona com bicada ao Real Madrid: «Vamos ver se ainda se estão a rir»

Hristo Stoichkov, lenda do Barcelona, aplaude o mais recente reforço dos blaugrana. De visita ao estágio da formação catalã, nas instalações do Inter Miami, nos EUA, o ex-jogador avaliou a chegada de Robert Lewandowski."Estou muito contente com esta contratação. É um grande avançado, que traz muitas características diferentes, não apenas dentro da área. Move-se muito, faz um trabalho difícil. O Barça precisava de um goleador. O Barça tem a obrigação de jogar bem e ganhar. Até agora foram contratados jogadores de qualidade, que farão a diferença. Com esta equipa o Barça vai ganhar o campeonato, digo-o sem receio", afirmou à imprensa, excluindo 'problemas de ciúmes' em relação aos jogadores mais novos. "É uma vantagem no futebol moderno e é algo que ajuda as pessoas a crescer. Robert é demasiado velho para ter ciúmes, poderia ser o pai destes jogadores".O antigo internacional búlgaro deu ainda o exemplo de grandes jogadores que depois dos 30 anos ainda estavam no topo: "Alexanko [antigo central do Barcelona e atual coordenador da formação do clube] levantou a Taça dos Campeões Europeus aos 34 anos, Leo tem 34 anos [Messi tem na verdade 35]... Robert tem muita qualidade e continuará a prová-la".Já sobre a história que o polaco escreveu no Bayern Munique e o impacto que pode ter no Barcelona, Stoichkov foi perentório: "Não é fácil sair do Bayern após tantos anos. O que Lewandowski fez pelo Bayern é espetacular. Esperemos que continue a marcar golos, é importante que um avançado marque golos. Ele vai fazer isso e vai criar dores de cabeça".E deixou ainda uma 'bicada' ao Real Madrid : "Quando estava no Dortmund, marcou quatro golos ao Real Madrid. Vamos ver se ainda se estão a rir". Já sobre a continuidade de Mbappé no PSG, que causou um ‘desgosto’ entre os adeptos merengues, disse: "É a vida...".Também Ousmane Dembélé foi tema de análise do búlgaro: "Vamos ver o que ele faz. Sempre disse que tem muita qualidade. Se ele custa 150 milhões e fica lesionado durante tantos dias, o que vou dizer se em quatro anos ele não tiver aprendido nada? Vamos ver se ele acorda, porque tem muita qualidade".