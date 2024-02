Ter Stegen recupera e Barcelona ganha mais um reforço para a baliza

O Barcelona entra hoje em ação frente ao Granada e pode aproveitar a derrota do Girona para se aproximar do 2.º lugar. Xavi admitiu que os adeptos presentes Estádio Olímpico de Montjuic serão "importantes para conquistar os três pontos". O treinador dos culés conta ainda com um reforço: Ter Stegen está recuperado da lesão que o afasta dos relvados desde novembro. Para além do guardião alemão, Xavi destacou que João Cancelo e Araújo estão bem – de fora continua o lesionado João Félix. "No caso de Cancelo, ele está a esforçar-se. Neste sentido, é emocionante ver o empenho dos jogadores ", admitiu o catalão que não está arrependido de ter anunciado a saída no final da época. "Fui muito claro: nada vai mudar. A decisão foi a mais acertada, porque o clube precisa de uma nova dinâmica. E vendo a reação da equipa, penso que foi uma decisão correta", concluiu.