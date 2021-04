Trincão ao lado de Cristiano Ronaldo na Juventus? Em Itália dizem que poderá ser possível

Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé ou Lionel Messi. Estes são apenas alguns dos nomes que têm impossibilitado que Francisco Trincão tenha mais protagonismo com a camisola principal do FC Barcelona. Contudo, apesar de contar com 1.205 minutos nas pernas esta temporada, o jovem internacional português apontou três golos e duas assistências em 39 partidas realizadas.





Em Itália, o 'Calciomercato' assegura que a menor utilização do extremo luso, contratado no último ano pelo FC Barcelona ao Sporting de Braga por 31 milhões de euros, não lhe retira o protagonismo, afirmando que existem mesmo dois grandes emblemas italianos que contam avançar para a sua contratação, por empréstimo, na próxima temporada. De acordo com a mesma fonte, esses dois clubes são a Juventus e o Milan, de Cristiano Ronaldo e Rafael Leão e Diogo Dalot, respetivamente.Em Espanha, o 'Mundo Deportivo' revela que a saída do português por empréstimo na próxima temporada é um cenário possível, ainda para mais dada a "delicada situação financeira" que o próprio emblema espanhol atravessa.