Trincão de olho na titularidade no Barcelona

Frente à Juventus, o Barcelona conta com várias ausências por lesão, sendo a mais recente de Ousmane Dembélé. O extremo, de 23 anos, sofreu uma lesão muscular na perna direita frente ao Cádiz e quem pode beneficiar disso é Francisco Trincão. A imprensa espanhola aponta que o português irá disputar com Pedri a vaga deixada livre por Dembélé. Pedri parece partir na frente, mas o técnico Koeman não quis desvendar qual deles poderá ser titular.

“Temos de encontrar a solução para a equipa e ver quem está mais fresco. É uma infelicidade perder outro jogador. Dembélé sentiu um incómodo, pensou que não era nada e continuou. É uma pena”, referiu. Quem é uma opção nas alas do Barça, mas tem jogado pouco, é Philippe Coutinho. O brasileiro não tem sido uma das escolhas iniciais de Koeman e abordou o assunto. “Sou o primeiro a ficar chateado, porque sei que o meu desempenho não tem sido o esperado”, assumiu na antevisão à receção à Juventus.

Já Pjanic, que trocou a Juve pelo Barça no último defeso, frisou que está descontente nos culés. “Quero jogar mais. Nem entendo a situação. Sempre que o treinador me escolheu, respondi bem. Não consigo explicar... Mas continuo a treinar com compromisso. Já o reencontro com a Juventus vai ser especial”, explicou à ‘La Gazzetta dello Sport’.