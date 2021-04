Trincão perde espaço e Barcelona estuda empréstimo

Contratado pelo Barcelona como grande esperança para o futuro, Trincão chegou à Catalunha envolto em grandes expectativas, mas a verdade é que a primeira temporada do jovem português foi tudo menos fácil. É certo que a espaços conseguiu mostrar o seu futebol e deixar os adeptos dos catalães impressionantes, mas nos últimos tempos as suas oportunidades para mostrar serviço têm sido curtas ou até nulas e em Espanha fala-se já que para 2021/21 o mais certo é o jovem ser cedido para ter minutos de jogo.





Segundo o 'AS' é essa a intenção do Barcelona, que pretende que o português, contratado por 31 milhões de euros no início de 2020, consiga encontrar um novo espaço para mostrar e evoluir o seu futebol, ao invés de estar tapado na Catalunha e sem ter ritmo competitivo. Por outro lado, o mesmo jornal refere que dificilmente a sua situação no clube irá mudar nos próximos tempos, especialmente depois da recente reaparição de Dembélé e também pela mudança de esquema por parte de Ronald Koeman para um 3-4-2-1 que "penaliza os extremos".No total, Trincão teve esta temporada 609 minutos de jogo na Liga espanhola, nos quais conseguiu 3 golos.