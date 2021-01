Trincão voltou aos bons jogos e espanhóis elogiam: «É assim que se aproveitam as oportunidades»

Trincão pode ter atuado somente pouco mais de 15 minutos na vitória do Barcelona diante do Elche, mas aquilo que mostrou foi suficiente para voltar a merecer os elogios da imprensa do país vizinho. Um facto de relevo, especialmente porque há várias semanas que o jovem português vinha sendo colocado em causa por não aproveitar as oportunidades que Ronald Koeman lhe vinha dando. Este domingo, em apenas 15 minutos, tudo mudou.





"Muito ativo e bem pela ala direita. Deu mais coisas que Dembelé e teve três ocasiões, duas delas claras, que não conseguiu transformar em golo. Um passo em frente""Entrou a um quarto de hora do final no lugar de Dembelé. Muito ativo, foi o melhor da equipa desde que entrou. Teve o segundo golo num grande remate e noutros lances não marcou por causa das enormes defesas de Edgar Badía."(nota 7)"Entrou ao minuto 74 no lugar de Dembélé. Mostrou-se participativo e dispôs de duas boas ocasiões para marcar""Talvez tenha feito os melhores minutos da temporada, com duas chegadas à área que não foram golo por causa das grandes defesas de Badia. Deixou a timidez em casa"