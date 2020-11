UEFA revela reprimenda de árbitro a Messi: «Despacha-te, mostra algum respeito!»

A UEFA prepara-se para apresentar "uma visão sem precedentes" sobre a arbitragem profissional, com o lançamento do documentário 'Man in the Middle'. As imagens do trailer, divulgado esta quinta-feira, mostram um diálogo intenso do árbitro Bjorn Kuipers para com Lionel Messi, durante o embate entre Liverpool e Barcelona, a contar para a meia-final da Liga dos Campeões, na época 2018/19, onde o juiz holandês dá uma forte reprimenda ao astro argentino por estar a tentar 'gastar' algum tempo útil de jogo.

"Vamos, Messi! Despacha-te, mostra algum respeito! Estás sempre a fazer o mesmo. Vamos!", pode ouvir-se nos primeiros segundos do curto vídeo hoje publicado no sítio oficial da UEFA.

A série documental "Man in the Middle" será a primeira a ser transmitida na UEFA.tv, plataforma multimédia do organismo que tutela o futebol europeu, com estreia marcada para o dia 16 deste mês. "Este documentário é muito importante para a UEFA e para a nossa família de árbitros", disse o Chefe de Arbitragem da UEFA, Roberto Rosetti, em declarações ao site da UEFA.