Um dos reforços do Barcelona vai ficar fora da lista para a Liga Europa

Depois de anunciada a grave crise económica e de ter registado uma série de resultados negativos a nível desportivo, o Barcelona chegou a este mercado de inverno com a necessidade de reforçar o plantel mas sem grande margem financeira para o fazer.Dani Alves chegou a custo zero para reforçar a defesa e trazer alguma experiência a um plantel que conta com muitos jovens. Adama Traoré é emprestado pelo Wolverhampton. Aubameyang, à espera de oficialização, chega a custo zero, tornando Ferrán Torres o único grande investimento feito. O extremo espanhol custou 55 milhões de euros aos cofres blaugrana.Os quatro reforços de inverno poderão ser inscritos na liga espanhola mas um deles terá de ficar de fora da lista do Barcelona para a Liga Europa. Isto porque a UEFA permite apenas que se inscrevam três reforços do mercado de inverno. Uma dor de cabeça para Xavi que terá de abdicar de uma destas caras novas no luta por um triunfo europeu.