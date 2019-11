Valverde: «Neymar? Não me propuseram rever o meu salário»

Um dia depois de o defesa Gerard Piqué ter revelado que os jogadores do Barcelona propuseram ao presidente do clube uma revisão de contratos para permitir o regresso de Neymar ao clube, o técnico Ernesto Valverde assumiu esta sexta-feira que não tinha conhecimento desse ato por parte do plantel.





"Eu não sabia, mas eles não me propuseram rever o meu salário. Nem quando ele [Neymar] saiu nem quando existiu a possibilidade de voltar", afirmou o treinador do Barcelona, em conferência de impresa, na qual abordou a visita dos catalães ao reduto do Levante, este sábado, na 12.ª jornada do campeonato.

O Barcelona assumiu a liderança da La Liga no dia 29 de outubro, depois de golear (5-1) o Valladolid em Camp Nou e tem um ponto de vantagem sobre o Real Madrid, 2º classificado, sendo que os dois rivais têm um jogo em atraso, depois de o clássico entre ambos ter sido adiado para 18 de dezembro.



Confrontado pelos jornalistas com o 1.º lugar ocupado pelo Barcelona ocupa, Valverde admitiu que esse "é sempre o objetivo". "Quando és primeiro, estás onde queres estar. Não começamos bem e tínhamos um longo caminho, mas agora acontece o mesmo. Temos jogos difíceis como o de amanhã e os jogos fora de casa são fundamentais", justificou o técnico espanhol.