Van der Vaart critica Barcelona: «Isto é uma máfia e têm que ser castigados»

O Barcelona conseguiu dar a volta à situação financeira complicada, depois da ativação das alavancas financeiras, e isso é algo que está a gerar muitas críticas. Rafael Van der Vaart foi um desses casos e apontou o dedo a Joan Laporta, pelos mais de 150 milhões de euros investidos em reforços neste verão."Como diabos é que se pode comprar jogadores quando não tens dinheiro? Acho uma vergonha", começou por referir o antigo jogador, que passou pelo Real Madrid, no programa da televisão holandesa 'Ziggo Sport'."E Laporta não para de rir por todo o lado. Este homem pensa que é o rei. Eu penso que é um pouco idiota", acrescentou,Van der Vaart não esqueceu também a situação de Frenkie de Jong no clube, que tenta facilitiar a saída do médio holandês de forma a reduzir a folha salarial e contratar mais reforços."Não se pode tratar as pessoas dessa forma. Frenkie ganha demasiado? Primeiro assinas um contrato e depois cumpres ou sais em boas condições, não assim. Isto é uma máfia e eles têm que ser castigados", frisou Van der Vaart, antes de concluir: "O nome do Barcelona ficou muito mal no mapa".