Van Gaal visa Barcelona: «Quando vai tudo mal apontam sempre aos estrangeiros»

Louis van Gaal, antigo treinador do Barcelona, saiu este domingo em defesa de Ronald Koeman e Frenkie de Jong. Em conferência de imprensa de antevisão à partida da Holanda frente a Gibraltar, o atual selecionador da 'laranja mecânica' considerou que quando as coisas correm mal nos blaugrana as culpas recaem sempre "nos estrangeiros".





"Quando tudo vai bem e há grandes contribuições, como De Jong fez nos últimos dois anos, não há nada de preocupante. Mas quando vai tudo mal, as pessoas do Barcelona apontam sempre aos estrangeiros. Neste caso, também se aplica ao treinador", começou por dizer, lembrando que a "história se repete" desde os tempos em que era ele no comando técnico.Van Gaal explicou ainda um dos fatores que podem estar a contribuir para o mau arranque de temporada do médio holandês. "A posição dele é a mesma que ocupa o Busquets. Joga no centro do meio-campo. Eu mesmo cheguei a jogar nessa posição e normalmente não é preciso correr muito, mas ele corre. Às vezes até penso: 'Frenkie, estás a correr demasiado...'".O treinador da Holanda deixou também elogios a Depay, uma das peças chave tanto no esquema da Holanda como dos blaugrana. "Quando olho para os dados dele nos treinos e nos jogos, nunca treinei um avançado que corra tanto, que vá tanto para dentro e que tenha tanto a bola. É incrível", elogiou.A Holanda recebe Gibraltar esta segunda-feira, pelas 19H45, em jogo de qualificação para o Mundial'2022. Os comandados de Van Gaal ocupam nesta altura o primeiro lugar do grupo G, com mais dois pontos que a Noruega, segunda classificada.