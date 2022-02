Vice-presidente da fundação do Barcelona atira sobre Nadal: «Representa o estado inimigo»

El Rafael Navidad m’ha fet angúnia des del primer dia. El tinc al mateix sac que la roja, el RM, Alonso i tot el que representi l’estat enemic. — Alfons Godall II*II (@alfons_godall) January 31, 2022

Como catalão o vice-presidente da Fundação do Barcelona não sente orgulho no triunfo de Rafael Nadal no Open da Austrália e deixou uma mensagem no Twitter onde deu conta disso mesmo."Rafael Navidad [palabra que significa Nadal em catalão] deu-me angústia desde o primeiro dia. Meto-o no mesmo saco que a 'La Roja', o Real Madrid, o Fernando Alonso e tudo o que represente o estado inimigo", escreveu Alfons Godall no Twitter, não escondendo ser um independentista.Depois, acabou por pedir a demissão da Fundação do Barcelona. "O tweet com a minha opinião sobre um personagem famoso e o seu perfil pode prejudicar a Fundação Barça pela pressão de algumas empresas e meios de comunicação social. Não quero custar nem um cêntimo ao Barcelona nem renunciar à liberdade de expressão. Em consequência, renuncio ao cargo", explicou Godall na mesma rede social.Nadal conquistou no Open da Austrália o 21.º troféu em torneios do Grand Slam da carreira e tornou-se no tenista com mais majors.