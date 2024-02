Vitor Roque revela palavras do árbitro em expulsão polémica: «Aqui não é como no Brasil»

Entrar, marcar e ir para a rua ‍??#LaLigaELEVEN pic.twitter.com/s4mNf70pnI — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) February 3, 2024

Vitor Roque concedeu uma entrevista ao 'Mundo Deportivo' onde, entre outros assuntos, considerou "injusta" a sua expulsão diante do Alavés , naquele que foi o seu sétimo jogo com a camisola do Barcelona. O avançado brasileiro, de apenas 18 anos, revelou ainda a conversa que teve com o árbitro Juan Martínez Munuera no momento em que viu o segundo amarelo."Acredito que os cartões amarelos [aos 67' e 72'] tenham sido injustos, pelo menos o segundo. Mas foi a decisão do árbitro. O Barcelona tentou recorrer de todas as maneiras, portanto não me resta outra solução a não ser preparar-me para o próximo jogo", começou por referir, antes de analisar o lance."Ao início não entendi. Foi uma jogada onde o adversário vem com o pé à frente e eu, quando o vejo, tendo desviar-me para não me lesionar. Ele começa a gritar e o árbitro mostra-me o [segundo] amarelo. Disse-me 'aqui não é como no Brasil'. Eu respeitei a decisão e saí do campo. Fiquei triste, mas agora preciso de dar o máximo para fazer o meu melhor nos próximos jogos", rematou.Refira-se que Vitor Roque, que chegou ao Barcelona no mês passado proveniente do Athletico Paranaense, custou 40 milhões de euros aos cofres da equipa catalã. Até ao momento, leva dois golos em sete jogos.