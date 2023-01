Xavi: «A fase dos clássicos com Mourinho não foi positiva, é preciso mostrar cavalheirismo»

Xavi fez a antevisão do jogo de amanhã com o Real Madrid, na final da Supertaça de Espanha, e enalteceu o cavalheirismo de Carlo Ancelotti, o treinador dos merengues. O técnico do Barcelona recordou os tempos em que José Mourinho liderava o clube de Madrid, em que os dias antes (e até depois) dos clássicos eram bem quentes."A fase dos clássicos de Mourinho não foi positiva para ninguém, não demos uma boa imagem de nenhuma das equipas, há que mostrar cavalheirismo", explicou Xavi."Tenho uma boa relação com Ancelotti, parece-me uma pessoa extraordinária, um cavalheiro do futebol e há que continuar nesta linha, em vez de sair numa guerra desportiva. Tenho admiração pelo treinador, por vários jogadores do Real Madrid e não tenho de me esconder por causa disso", garantiu Xavi.Real Madrid e Barcelona discutem a Supertaça de Espanha amanhã, a partir das 19 horas, um jogo que vai lugar em Riade, na Arábia Saudita.