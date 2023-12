Xavi acredita na virada rumo ao título: «É uma diferença que pode ser anulada»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Nada está perdido! É esta a mensagem que Xavi Hernández quis passar na antevisão à receção do Barcelona ao Almería, marcada para hoje (18h). Os blaugrana terminaram a jornada 17 da La Liga a 9 pontos (44/35) do líder Girona, mas o técnico acredita que continuará firme na luta pelo título. "É uma diferença que pode ser anulada. A falta de eficácia em alguns jogos deixou-nos nesta situação. Não é a ideal, mas podemos dar a volta", sublinha.

É, por isso, obrigatório não perder pontos na receção a um Almería que é último (5 pontos), ainda sem vitórias, mas que Xavi não subestima: "Temos de fazer um jogo completo. Sabemos o que temos falhado e que não podemos falhar mais, a começar por amanhã [hoje]." O treinador voltou ainda a fazer questão de sublinhar que não tem qualquer problema com a direção. "Estou tranquilo. Sei que tenho a confiança do presidente [Joan Laporta], do diretor de futebol [Deco] e o apoio de todo o clube", lançou.

No mercado por um médio

Xavi confirmou que, tendo em conta a grave lesão de Gavi - não volta a jogar esta época -, o Barcelona tentará recrutar um médio em janeiro: "Precisamos de alguém com o perfil dele, mas encontrar um Gavi não é fácil, sobretudo com as regras de fairplay financeiro."