Xavi admite deixar Barcelona no final da época: «Se não cumprirmos os objetivos, serei o primeiro a sair»

Xavi Hernández cumpriu ontem 44 anos sem grandes razões para festejos, com o Barcelona a lamentar a queda na Taça em Bilbau. No rescaldo, o técnico não fugiu às questões sobre uma possível saída. "O objetivo para a época é ganhar títulos. Se não cumprirmos os objetivos, serei o primeiro a admiti-lo e a sair. Se não tivermos antingido o nível de competitividade que temos de ter num clube grande, é normal que tenha de partir", admitiu o técnico que, segundo a imprensa espanhola, não tem o lugar em risco apesar do mau momento. Má notícia é a lesão de Álex Balde. O lateral vai ser operado à perna direita e não volta a jogar esta temporada.

Bilbau está em estado de graça, com destaque para a viagem relâmpago de Iñaki Williams da eliminação na CAN para ao golo decisivo ao Barça. Foram justificados os 6 mil euros que o clube gastou no seu voo privado.