Xavi arrasa arbitragem do Getafe-Barcelona: «Foi uma vergonha absoluta»

O Barcelona arrancou, este domingo, a nova temporada da LaLiga com um empate sem golos em casa do Getafe , num jogo que motivou muitas críticas de Xavi, treinador dos catalães, que considerou que a equipa de arbitragem liderada por César Soto Grado tomou várias decisões erradas e prejudicou a sua equipa, referindo mesmo que aquilo que se viu em campo foi uma "vergonha absoluta".Xavi começou por comentar, em conferência de imprensa após a partida, um dos lances que ocorreu já nos minutos finais, quando o árbitro não apitou um penálti a favor do Barça por considerar que Gavi jogou a bola com a mão segundos antes. "Para mim, inventa-se essa mão. É uma invenção. É assim. Já nos tinham dito numa reunião. Disseram que entendiam os treinadores e a mim não me entenderam. Depois, para apitar mãos, tinham de ser claras. Esta não foi. O VAR é uma ferramenta fantástica e não se usa bem. É uma pena", começou por referir o técnico.E prosseguiu, num tom pouco amigável: "A responsabilidade é do árbitro. É ele que impõe os limites. O Raphinha [expulso aos 42 minutos] esteve mal porque já se tinham passado algumas coisas antes. É evidente. É essa a minha opinião. Na segunda parte fomos corajosos, 'abrimos' o campo. No final, a polémica. É claríssimo. O produto é uma vergonha. É normal que as pessoas não queiram ver futebol. Isto não foi um jogo".O espanhol de 43 anos, que também foi expulso do banco de suplentes aos 70 minutos, falou ainda em "vergonha absoluta". "Não é a primeira vez que nos expulsam. A mão do Gavi não foi clara. Dizem-nos coisas que depois não cumprem. Estamos contrariados, foi uma injustiça muito grande. Para mim foi uma vergonha absoluta. Não me interessa melhorar o nosso jogo ou o resultado. Levamos um ponto que não é suficiente. Foi um jogo muito difícil", rematou.