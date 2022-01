Xavi assume estar "preocupado": «Temos que ser honestos, eles foram melhores do que nós»

Poucos dias depois de ser eliminado pelo rival Real Madrid da Supertaça de Espanha, o Barcelona voltou a dizer esta quinta-feira adeus a mais uma competição ao perder (2-3) diante do Athletic Bilbao, no San Mamés, em jogo dos 'oitavos' da Taça do Rei.

Em declarações no final da partida, Xavi Hernández assumiu que a formação basca foi muito mais agressiva na recuperação da posse de bola, fator que considera ter sido fundamental para o desfecho da eliminatória.

"Fazendo um resumo do jogo creio que o Athletic Bilbao superou-nos nos índices de intensidade. Nos duelos, nas segundas bolas. Disputaram cada bola como se fosse a última e nós estávamos avisados para esse aspeto. San Mamés exige sempre o máximo de ti neste tipo de parâmetros. Ganharam-nos pela intensidade. Se não consegues igualá-los nisso, nos duelos, na estratégia... Estiveram excelentes fisicamente e muito ordenados. São muito bem trabalhados. Com o golo do Pedri parecia que era o nosso momento no jogo, mas... parece que sempre que as coisas são um pouco cara ou coroa, que ficamos sempre com a coroa. Temos de mudar esta dinâmica", começou por dizer.

Xavi Hernández mostrou-se ainda "preocupado" com o facto de o Athletic Bilbao ter sido superior à sua equipa em alguns momentos do jogo. "Preocupa-me. Em alguns momentos eles se impuseram no jogo e isso preocupa-me. De qualquer forma, conseguimos competir. O esforço de todos foi grande", atirou, assumindo que a eliminação, ainda assim, não é um fracasso: "Fracasso? Não gosto dessa palavra porque tentámos. Sim, serve para aprendermos. Vamos aprender com os erros, a recuperar todos animicamente e lutar pelas duas guerras que nos faltam. Temos que ser honestos, eles foram melhores do que nós."

Sobre a lesão de Ansu Fati, Xavi Hernández confidenciou não saber mais detalhes, alertando para o facto de existirem mais jogadores com aparentes queixas físicas. "Ansu? Vamos ver amanhã. Estava afetado, mas amanhã é que vamos saber qual será o diagnóstico. Há mais jogadores com queixas, como Piqué, Jordi Alba ou Pedri", terminou.