Xavi cauteloso apesar dos oito pontos de vantagem: «Nunca se pode dar o Real Madrid como morto»

O Barcelona bateu este domingo o Sevilha, por 3-0 , e passou a somar oito pontos de vantagem para o Real Madrid - que perdeu (1-0) com o Maiorca - na liderança do campeonato espanhol. Ainda assim, Xavi Hernández mostrou-se cauteloso e considerou até os merengues como "favoritos" à conquista do título nacional."O atual campeão é o Real Madrid e é o favorito. Eles vão lutar até ao fim, ainda têm de vir aqui [a Camp Nou] e não podemos baixar a guarda", referiu o técnico dos catalães após o encontro, reforçando a ideia: "Nunca se pode dar o Real Madrid como morto. Vivi grandes reviravoltas como jogador e não gostaria que voltasse a acontecer como treinador. Estamos em fevereiro."Xavi referiu ainda que os 18 encontros que faltam até ao final do campeonato vão ser "como uma guerra" e deixou um alerta. "Vamos no domingo a um campo onde o Real Madrid perdeu, o do Villarreal. Em cada jogo as equipas dão tudo. Cada jogo vai ser como uma guerra, faltam 18 e isto ainda não acabou", frisou o treinador espanhol, que admitiu ainda que não vê o Barcelona como favorito à conquista do campeonato e disse ser preciso "cautela e paciência".