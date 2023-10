Xavi deixa elogios ao FC Porto: «É uma equipa que compete sempre muito bem na Champions»

Nas vésperas de medir forças com o FC Porto em pleno Estádio do Dragão, Xavi fez questão de afirmar que o seu Barcelona tem que colocar atrás das costas as desilusões da últimas temporadas na Liga dos Campeões e que não pode viver com "fantasmas europeus" se quer dar o salto na competição. O técnico catalão centrou ainda atenções no jogo de amanhã e recorreu ao passado par dar créditos aos azuis e brancos, começando por destacar algumas das equipas que lhe ficaram na memória."Lembro-me do Porto do Jardel, por exemplo. Aquele que ganhou a Liga dos Campeões, com o Deco, o Costinha, o Maniche.... A equipa que vamos defrontar amanhã é uma equipa tem um treinador que prepara muito bem a equipa. É um rival histórico, que compete muito bem na Liga dos Campeões há vários anos", disse Xavi, dando ainda conta que a sua equipa está preparada para as possíveis surpresas táticas que Sérgio Conceição possa apresentar. "Esperamos um adversário agressivo, intenso e muito rápido nas transições. A partir daí, pode ser uma linha de 4 ou 5. Quase todos os anos, Sérgio Conceição tem utilizado uma linha de quatro, mas estaremos preparados para o caso de optarem por uma linha de cinco".Olhando para o lado individual, o técnico do Barcelona também não deixou passar o impacto que João Félix tem tido na manobra ofensiva da equipa. "O João está feliz. Beneficia muito de uma posição em que pode explorar todo o seu talento e está a trabalhar para a equipa. Ele ajuda e todo o seu talento aparece. Trabalha muito e é generoso. É por isso que as coisas lhe têm corrido bem", realçou o timoneiro da formação blaugrana, falando ainda de Nico González, que no último mercado chegou à Invicta proveniente do Barça: "É um jogador que temos em conta. Ainda tem que evoluir e entendemos que a sua chegada ao FC Porto poderia ser boa para ele. O nosso plantel tem muita concorrência".