Xavi depois de novo deslize do Barça: «Sofremos muito. Não nos sai nada bem»

Depois do duro golpe aplicado pelo Bayern em Munique (3-0), que culminou na eliminação do Barcelona na Liga dos Campeões, a formação blaugrana voltou a tropeçar, desta feita na La Liga, fora de casa diante do Osasuna ( empate a dois golos ). Em declarações após o encontro da 17ª jornada, Xavi admitiu que "empatar não é o suficiente", elogiou os jovens e deixou a luta pelo título... aberta, ainda que difícil."Um ponto não é o suficiente. Começámos bem. Com o 1-2, devíamos ter mantido a bola, mas não o fizemos. Há que mudar as dinâmicas de forma urgente. Não conseguimos jogar com calma nem ter a posse da bola. Sofremos muito. Não nos sai nada bem", confessou o treinador, que regressou ao clube há pouco mais de um mês.Acerca dos muitos jovens que assumem cada vez mais protagonismo na equipa, como Nico, Gavi e Abde, Xavi garantiu que a resposta tem sido positiva e que os jogadores "estão a apoiar a equipa nesses momentos difíceis". "O esforço deles é extraordinário. A diferença que esses jovens estão a fazer é difícil de digerir. Temos que continuar a acreditar", referiu o técnico, que considera normal as oscilações de rendimento em atletas em tão tenra idade.Questionado sobre os principais objetivos do Barcelona na época, Xavi admitiu que "o objetivo é continuar a competir" e "estar nos quatro primeiros colocados e lutar pela La Liga", sem esquecer que "a realidade não é fácil". "Precisamos de uma vitória urgentemente", rematou.