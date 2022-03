Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Xavi deu uma 'bronca' no balneário do Barcelona ao intervalo do jogo com o Galatasaray Espanhóis dizem que o treinador ficou muito irritado com a "falta de envolvimento dos jogadores" no empate caseiro (0-0)





• Foto: Lusa/EPA