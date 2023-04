Xavi e a nomeação de Martínez Munuera para o 'El Clássico': «Não gosto de ganhar com batota»

Xavi Hernández desvalorizou o vídeo publicado pela Real Madrid TV com os erros de Martínez Munuera a favor do Barcelona, árbitro nomeado para o jogo da 2.ª mão das 'meias' da Taça do Rei entre os merengues e os catalães."Já disse que acredito na honestidade dos árbitros. Eu não gostava de ganhar um jogo com batota, senão vou para casa. Estou no futebol para ganhar legalmente. Todos nós nos chateamos com eles, mas também não gosto quando eles me ajudam", referiu o técnico do Barcelona na conferência de imprensa de antevisão ao duelo marcado para as 20 horas de amanhã."Não gosto nem desgosto [de Martínez Munuera]. Que faça o melhor possível e seja justo, mais nada", acrescentou.Questionado sobre quem considera ser o favorito para este encontro, para o qual os catalães partem com um golo de vantagem fruto do triunfo por 1-0 no Santiago Bernabéu, Xavi diz ser complicado levar a melhor sobre os merengues quando se tratam de eliminatórias a duas mãos."O favorito ou não são sensações. Tive a sensação de que, quando são eliminatórias de dois jogos, é difícil ganhar-lhes. Há muito tempo que não perdem [a duas mãos] e, por isso, eram favoritos. Apesar da derrota por 1-0, penso que eles são favoritos e que a pressão está mais do lado deles", reiterou o treinador dos catalães, que foi ainda questionado sobre as diferentes entre Lewandoswki e Benzema, os principais goleadores das duas equipas."A pergunta não é fácil. Estamos a falar de dois dos três melhores avançados do mundo. São jogadores semelhantes. Robert [Lewandowski] percebe muito bem o jogo posicional da forma como jogamos, enquanto Benzema associa-se bem e aparece em todo o campo. São muito parecidos e fazem a diferença nas equipas em que jogam", frisou.