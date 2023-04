Xavi e a 'preocupação' de ganhar a liga espanhola: «Temos de ver o copo meio cheio»

O Barcelona não foi além de um nulo (0-0) na receção ao Girona (11.º classificado), em jogo a contar para a 28.ª jornada da Liga espanhola, desaproveitando a surpreendente derrota do Real Madrid frente ao Villarreal nesta ronda para distanciar-se (ainda mais) no topo da tabela classificativa, mas Xavi Hernández foi pragmático na análise."Claro que valorizamos a liga. A única coisa que me preocupa é ganhá-la. Estamos numa posição muito boa e tentámos ganhar o jogo, mas faltou-nos ser mais assertivos na finalização. Se olharmos apenas para o resultado, claro que não podemos ficar satisfeitos por termos somado apenas um ponto em casa. Mas a verdade é que temos 13 pontos de vantagem sobre o segundo a dez jornadas do fim. Portanto, temos que ver o copo meio cheio...", afirmou o treinador dos blaugrana no final do encontro.