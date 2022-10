Xavi e o curioso apoio no Barcelona: «Recebo tantas mensagens que parece que algum familiar morreu»

Xavi Hernández fez esta quarta-feira a antevisão à receção do Barcelona ao Villarreal, em jogo da 10.ª jornada da Liga espanhola marcado para amanhã às 20 horas, e mostrou-se consciente de que está dependente de troféus para se manter à frente da equipa blaugrana."Penso que construímos uma equipa capaz de conquistar títulos. Estou animado e as pessoas encorajam-me, tenho tantas mensagens no meu telemóvel que parece que algum familiar morreu. A transição aconteceu a meio da época passada. Se não os conseguirmos [títulos], tal como o presidente já disse, haverá consequências, principalmente para mim. Estou aqui para resolver problemas e, se não vencermos, virá outro treinador. Não me vou esconder", referiu o treinador do Barcelona, admitindo que entenderia se fosse despedido em breve."Pode ser a qualquer hora ou amanhã. Mas na rua as pessoas levantam-me os punhos. Mas sou positivo. Perdemos no terreno do Real Madrid e podemos ficar fora da Europa. Vou continuar a lutar", frisou, deixando a receita para alterar os ânimos, após um empate (Inter) e uma derrota (Real Madrid)."Com ritmo, intensidade, bons sentimentos, vencer, treinar bem e ser positivo. Fazer um bom jogo e conquistar os três pontos. Esta é a forma de mudar os ânimos. Agora cabe-nos a nós", vincou Xavi, que ainda disse não acreditar que o problema dos jogadores seja psicológico.Frente ao Villarreal, Xavi espera um "jogo difícil". "Eu admiro-os, porque jogam muito bem e podem fazer muitas coisas. Emery é um grande treinador. Gosto muito dele", apontou.