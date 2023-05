Xavi e o Man. City-Real Madrid: «Não gosto da expressão banho de bola, mas...»

Na conferência de imprensa de antevisão ao duelo entre Barcelona e Real Sociedad, Xavi foi instado a comentar a goleada (4-0) do Manchester City frente ao Real Madrid e que garantiu a passagem dos citizens à final da Liga dos Campeões."Não gosto da expressão banho de bola, não é construtiva. Mas o Man. City demonstrou muita superioridade e aproveitou. Para mim é a melhor equipa do mundo", frisou o técnico dos catalães, que rejeitou depois comparações com o clube da capital espanhola, quando questionado se os culés fizeram uma melhor época do que os merengues."Escrevem isso se quiserem. Temos feito uma grande temporada, mas o nosso foco está apenas aqui dentro. Não vamos entrar em comparações", reiterou.Já sobre uma eventual permanência no comando técnico do Barcelona durante muitas épocas, Xavi foi taxativo e apontou aos resultados futuros. "Eu ficaria o resto da minha vida, mas isso depende dos resultados e do desempenho [da equipa]. Foi uma grande época, que me dá crédito para continuar, mas depende dos resultados. Este é o clube mais exigente do mundo. Continuo com a vontade de fazer coisas maiores", destacou.