Xavi e o mercado do Barcelona: «Faltaram alguns, mas estou satisfeito»

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo contra o Sevilha, Xavi fez uma análise da atividade do Barcelona no mercado de transferências que agora terminou, afirmando que "ficaram a faltar jogadores", mas que está "satisfeito".Sobre a saída de, Aubameyang, o treinador catalão mostrou-se naturalmente com pena, mas não deixou de elogiar o gabonês, agora no Chelsea. "Tendo pena de todos os que saíram. Todos eles têm sido profissionais, mesmo aqueles em quem não contávamos. Têm tido esforço, atitude. O Aubameyang ajudou-nos muito, como pessoa é um tesouro, sempre com um sorriso e treinando bem".Já sobre Bellerín e Marcos Alonso, o técnico assume que era algo que procurava. "Eu queria defesas laterais puros. Precisávamos de um lateral direito em particular e o Bellerín irá ajudar-nos. Ele é um grande profissional".Em relação ao cenário após mercado, o técnico blaugrana foi breve na resposta, afirmando estar satisfeito, ainda que tenha assumido que queria algo mais. "Senti que faltaram alguns jogadores, [mas] dito isto, estou muito satisfeito e não tenho queixas. O clube fez um esforço e eu estou grato".Xavi mostrou-se ainda aliviado com o fecho do mercado, sublinhado o esforço coletivo de todos: "Estou aliviado. Trabalhámos como uma equipa, fizemos um esforço espectacular. Estamos muito felizes e satisfeitos. Temos pelotão para competir por tudo e agora temos de o mostrar no campo.", finalizou.