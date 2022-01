Xavi e o triunfo suado sobre o Linares: «Disse aos jogadores que era uma questão de fé»

O Barcelona sentiu muitas dificuldades para derrotar o Linares, da terceira divisão espanhola, por 2-1 , em jogo dos 16-avos-de-final da Taça do Rei. No final da partida - para a qual, recorde-se, os catalães não puderam contar com alguns dos principais jogadores após terem testado positivo à Covid-19 - Xavi realçou a a importância da difícil vitória e a consequente passagem à próxima fase da prova."O triunfo foi importante. Custou-nos muito. Foi difícil para nós controlar a meio-campo e o último passe. Estivemos melhor na segunda parte, porque eles estavam mais cansados", apontou o treinador do Barcelona sobre um triunfo que disse ter sido "uma questão de fé"."[Ao intervalo] disse aos jogadores que era uma questão de fé e acreditar. Muitos esperavam uma goleada, mas estes jogos são difíceis contra adversários tão organizados [defensivamente] e físicos", vincou, acrescentando: " Estou contente pelo segundo tempo e por termos passado à próxima fase."