Xavi enfrenta pressão

Hora de juntar as tropas! A imprensa espanhola avança que Xavi reuniu esta terça-feira com o corpo técnico e com os jogadores, de forma a discutir o mau momento do Barcelona. Antes de começar a preparar o jogo contra o Unionistas para a Taça do Rei, as cartas foram colocadas em cima da mesa. Numa longa conversa foram identificados os problemas da equipa, procurando encontrar a fórmula para dar a volta à situação.

A derrota com o Real Madrid (1-4), na final da Supertaça espanhola, agravou a crise blaugrana. O plantel está consciente que é necessário fazer mais para superar os principais rivais e lutar por títulos. Apesar do grupo estar emocionalmente afetado, o técnico acredita que é preciso virar a página o mais rápido possível, de forma a reverter a situação. Para além disso, fontes do clube revelam que os jogadores estão cientes de que terão de ser eles a dar o passo em frente.

O teste de amanhã diante o Unionistas promete não ser fácil. A equipa do 3º escalão já eliminou o Villarreal na ronda anterior da competição. Sem João Cancelo, que recupera de uma distensão do ligamento lateral do joelho esquerdo, e com João Félix a ser uma forte possibilidade no onze inicial, Xavi deve promover alterações na equipa.

Favoritos apurados

No arranque dos oitavos de final da Taça do Rei, o Sevilha bateu o Getafe (3-1). Sergio Ramos (8’) e Romero (48’ e 55’) marcaram pelos andaluzes e Jaime Mata (23’) pelos anfitriões, que deixaram Domingos Duarte no banco. Já o Athletic Bilbao venceu o Alavés (2-0), com bis de Villalibre (28’ e 60’). E o Maiorca precisou do prolongamento para bater (1-0) o Tenerife, do 2º escalão. Samu Costa entrou aos 116’ e Larin marcou aos 120’.