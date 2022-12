Xavi: «Eu e Iniesta não éramos tão bons quanto Gavi e Pedri quando tínhamos 20 anos»

Xavi Hernández, treinador do Barcelona, não tem dúvidas de que Gavi e Pedri "são melhores" do que ele e Andrés Iniesta, dupla que ficou na história do clube, quando tinham 20 anos. "Quando eu e Andrés tínhamos 20 anos, não éramos tão bons quanto Gavi e Pedro são agora. Eles são melhores que nós e incríveis na equipa principal do Barcelona com 18 e 20 anos", disse o técnico espanhol, em declarações exclusivas para a primeira edição da revista 'Barça'.