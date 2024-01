Xavi: «Há de chegar a minha vez de sair. Ainda vão ter saudades»

A digerir a derrota em Bilbau para a Taça do Rei, Xavi deixou de lado a guerra com o Real Madrid e voltou a falar do futuro como treinador do Barcelona."Estou há muitos anos no Barcelona, para o bem e para a desgraça. Tenho a confiança da direção, mas há de chegar a minha vez de sair. Ainda vão ter saudades", referiu o técnico, em conferência de imprensa, confirmando que João Cancelo está recuperado e apto para defrontar este sábado o Villarreal.O Barcelona-Villarreal, referente à 22.ª jornada da liga espanhola, está marcado para as 17h30.