Xavi Hernández: «Peço, por favor, que deixem de assobiar o Dembélé»

O Barcelona regressou este domingo às grandes exibições em Camp Nou com um triunfo (4-2) sobre o Atlético Madrid, em jogo da 23.ª jornada do campeonato espanhol.

Em declarações no final da partida, Xavi Hernández sublinhou a importância do resultado conquistado frente a um candidato ao título, realçando as exibições de Adama Traoré e Aubameyang, com o extremo ex-Wolverhampton a estrear-se com uma assistência com a camisola do Barcelona.

"É um jogador muito maduro. Sabe quando deve encarar [o adversário], quando deve passar a bola, escolhe muito bem nesses dois momentos. Fisicamente, é um animal, uma besta. É um extremo puro e vai ajudar-nos de certeza. É uma grande contratação. É uma grande estreia. Também de Aubameyang. Adama marca a diferença. Tem potência, força, dribla, é solidário na defesa...", começou por dizer o técnico dos blaugrana, sem deixar reparos a uma atitude da massa associativa do clube para com... Dembélé.

"É mais que uma vitória. Nós, os adeptos, o staff... estávamos a precisar [de um resultado assim]. Os adeptos estiveram nota 10. Nós também tivemos muito bem, jogámos com intensidade. Fomos superiores. Pode ser um ponto de virada. Já disse que tinha sensações. Mas gostava de apoiassem o Ousmane. Já o apoiaram no passado, agora é momento de ajudá-lo. Peço, por favor, que deixem de assobiar o Dembélé. Hoje não jogou por decisão técnica. Tinha a ideia de lançá-lo a jogo, mas acabei por mudar de ideias com a expulsão e pelo resultado", terminou.