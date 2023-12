Xavi: «Mandam-me mensagens como se a minha mãe ou o meu pai tivessem morrido»

As derrotas com o Antuérpia, na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, e com o Girona, para o campeonato, causaram mossa no Barcelona, com muitos a colocarem o lugar de Xavi em causa. Mas o treinador garante que não há motivo para alarme, afinal, os objetivos do clube mantêm-se intactos."Tento ler pouco, mas mandam-me mensagens como se a minha mãe ou o meu pai tivessem morrido. Nenhum de vós [jornalistas] me felicitou por nos termos classificado para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Há um mês diziam que eu seria o Ferguson do Barcelona e agora estou na rua da amargura. O clube precisa de estabilidade. Somos os detentores do título na LaLiga e da Supertaça. Se ao primeiro contratempo entramos numa depressão profunda, não arrancamos. Se empatarmos em Valência o projeto continua a crescer. O clube precisa de estabilidade, ainda para mais na era pós-Messi e com a situação económica que temos", considerou o treinador, na antevisão do jogo de amanhã, com o Valencia.Estará o balneário nesta altura a fazer uma autocrítica? "Temos de exigir mais de nós próprios, a começar por mim. Falta-nos consistência e continuidade. Já tivemos e podemos voltar a ter. É preciso ter esta exigência no Barça", acrescentou. "Penso que nesta altura não se relata a realidade. Há demasiada tensão. Podemos ganhar quatro títulos, esta é a realidade. A minha realidade."Xavi garantiu, por outro lado, que não tem nenhum problema com a direção. "Sinto-me positivo e entusiasmado. Podemos fazer uma grande época, acredito no projeto e nos jogadores. Tenho numa relação muito boa com o Deco e com o presidente, trabalhamos há dois anos muito bem. Estamos a metade do caminho de fazer um grande Barça. Surpreende-me que as pessoas se encolham à primeira contrariedade. Temos de estar unidos, adeptos, direção e jogadores. A imprensa vejo que não é assim. Há que acreditar nos jogadores, no projeto. Aqui soam logo os alarmes quando as coisas não correm bem. Na temporada passada estávamos pior e acabámos por fazer uma grande época. Temos de ser positivos."