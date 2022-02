Xavi: «Mudámos de sistema e o barulho do público não me deixou falar com os jogadores»

Xavi Hernández lamentou os erros defensivos cometidos pelos seus jogadores no embate com o Espanyol, que ditou o empate () no final do dérbi da Catalunha. O treinador dos blaugrana assumiu que a alteração de sistema tático acabou por complicar o desempenho dos jogadores no relvado, aliado ao facto de não ter conseguido comunicar com eles devido ao barulho que se fazia sentir no estádio."O ponto foi positivo. Tivemos bons momentos, nas duas partes. Eles criaram pouco no ataque, mas foram mais eficazes. E pagámos caro. Podíamos até ter perdido no final, mas penso que seria injusto. Seguimos na luta e em posições de Champions. Há que continuar a lutar. Eles são muito agressivos na defesa. O jogo foi muito intenso. O líder do campeonato [Real Madrid] perdeu aqui", começou por dizer, em declarações citadas pela imprensa espanhola no final da partida."Mudámos de sistema tático e com o ruído do público não me deixou falar com os jogadores. Jogámos com um 3x4x3. Continuamos a ter fé no processo. Estivemos intensos. Não estivemos excelentes, mas fizemos o suficiente para ganhar", concluiu.