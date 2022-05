Xavi não está preocupado com a idade de Lewandowski e dá o exemplo de Cristiano Ronaldo

Xavi não quer falar de contratações para o Barcelona enquanto houver campeonato, mas o treinador não manteve o silêncio quando questionado sobre se a idade de Robert Lewandowski - que vai celebrar 34 anos no verão - constitui um problema. O avançado polaco do Bayern Munique é um dos alvos dos catalães no mercado de verão."Contratámos o Dani Alves, com 38 anos. Não é uma questão de idade, o que importa é o rendimento. Os futebolistas cuidam-se e a cada ano são mais profissionais. Cada futebolista é um mundo. Ibrahimovic, Modric, Dani Alves... Todos têm um rendimento muito alto em clubes importantes. O Cristiano e o Messi também. A idade não é uma prioridade. O que importante é se melhoramos", referiu Xavi na conferência de imprensa de antevisão do jogo de amanhã, com o Getafe.O técnico foi também questionado sobre Álvaro Morata, outro dos nomes falados para a frente de ataque blaugrana. "Não falo de jogadores que não estão cá, isso não é importante. A situação é a que temos."