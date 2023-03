Xavi não tem nada contra o 1-0 num clássico mas atira: «Preferia um 4-0 ou um 5-4»

Um clássico é um clássico e o espanhol aquece sempre a Europa do futebol. O Barcelona-Real Madrid está agendado para amanhã, domingo (20 horas), e Xavi sabe o que os catalães têm de fazer: "dominar"."Vamos tentar ser mais protagonistas do que fomos no Bernabéu para a Taça. Acho que vai ser um jogo muito disputado, todos os clássicos são imprevisíveis. Sou um adepto do Barcelona. Os clássicos dão-me uma motivação extra. O cenário para nós é bastante positivo, temos vantagem na classificação [líderes com mais 9 pontos do que o Real Madrid]. Estou motivado'', afirmou o treinador este sábado em conferência de imprensa.E ficaria Xavi convencido com uma vitória por um golo? ''Qual é o mal do 1-0? Se pudesse escolher, preferia um 4-0 ou um 5-4. É difícil marcar golos ao Real Madrid, defende bem. Ganhar 1-0 é um resultado fantástico, uma maravilha. Que problema é que há?', atirou.O técnico catalão falou ainda da situação de Pedri que voltou a lesionar-se, falhando assim o clássico: ''Sabíamos que Pedri estava em risco. Nestes jogos se um jogador não está a 100% é preferível que não lá esteja. É uma pena. Mas não é uma final.''O 'caso Negreira' - no qual o Barça é acusado de pagar ao ex-vice-presidente do Comité Técnico dos Árbitros -, foi, uma vez mais, assunto na conferência de Xavi: "As pessoas podem opinar o que quiserem. Sei que ganhei de forma lícita. Se algum dia vir que ganho graças aos árbitros, vou para casa".